Приходит конец вседозволенности в российском кинематографе – Бурляев призвал к «ответственности» исполнительные власти
Отечественный кинопрокат по-прежнему ориентируется на рыночное представление о кино, которое отличается от культуры искусства.
Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал народный артист России, президент кинофорума «Золотой Витязь» Николай Бурляев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Не сразу Рим строился, и этот переход от рыночного пошлого мирового кинематографа к рыночному российскому кинопрокату будет очень непростым. Чтобы завоевать аудиторию, придётся делать талантливые фильмы. Чтобы они были основаны на традиционных, духовно-нравственных ценностях. Но не все режиссёры, авторы это принимают. Кто-то хочет по-прежнему вседозволенности.
С этим мы будем заканчивать, потому что есть указ президента о традиционных духовно-нравственных ценностях в нашей культуре», – отметил он.
Однако уровень отечественного кинопроката, по оценке артиста, еще далек от понятия «качественное кино».
«Я, в отличие от нашей исполнительной власти, которая отчитывается о том, что всё очень хорошо, так не считаю. Обычно по всей России выходит где-то 200 фильмов, и вот я смотрю: столько непотребства, даже элементы сатанизма есть в отдельных фильмах, одни названия чего стоят: какие-то уроды, монстры!
Поэтому, пока мы не пришли к пониманию, что чувство ответственности должно быть и у исполнительной власти, чтобы они понимали, на что дают деньги, и у прокатчиков, которые по-прежнему гонятся за заказом и прибылью…
Прокатной власти нужно понять, что кино и рынок – понятия несовместимые, что мы должны работать вдолгую. К этому будем пытаться приучать и исполнительную власть, и наших авторов», – заверил Бурляев.
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