Приходит конец вседозволенности в российском кинематографе – Бурляев призвал к «ответственности» исполнительные власти

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Отечественный кинопрокат по-прежнему ориентируется на рыночное представление о кино, которое отличается от культуры искусства.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал народный артист России, президент кинофорума «Золотой Витязь» Николай Бурляев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не сразу Рим строился, и этот переход от рыночного пошлого мирового кинематографа к рыночному российскому кинопрокату будет очень непростым. Чтобы завоевать аудиторию, придётся делать талантливые фильмы. Чтобы они были основаны на традиционных, духовно-нравственных ценностях. Но не все режиссёры, авторы это принимают. Кто-то хочет по-прежнему вседозволенности. С этим мы будем заканчивать, потому что есть указ президента о традиционных духовно-нравственных ценностях в нашей культуре», – отметил он.

Однако уровень отечественного кинопроката, по оценке артиста, еще далек от понятия «качественное кино».