«Пригодятся строить наше будущее» – испанский депутат благодарит Украину за 40 тысяч детей-беженцев

Благодаря войне с Россией, Испания получила сотни тысяч украинских беженцев, 40 тысяч из которых – дети.

Об этом во время визита в Киев на заседании Верховной рады заявил президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) Пере Хуан Понса Сампьерто, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Позвольте я сегодня обращусь к вам не только как президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ, но и как член парламента Испании. 236 тысяч украинцев получили убежище в моей стране в соответствии с директивой о временной защите. 326 тысяч человек получили право на проживание в нашей стране, потому что в трудные времена мы открываем свои двери, мы держимся вместе. Более 40 тысяч украинских детей ходят в испанские школы, они живут, учатся и растут в безопасности, пока ваша нация продолжает защищать себя с отвагой и достоинством», – сказал Хуан.

Он поблагодарил украинцев за проявленное мужество.