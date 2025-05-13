Предложение, от которого невозможно отказаться – швейцарское СМИ о том, как Киев заманивают в Стамбул

Сергей Рыжов.  
13.05.2025 09:48
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Дипломатия, Политика, Россия, Стамбул, Украина


Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung комментирует последний дипломатический шаг РФ, предложившей Киеву возобновление прямых переговоров в Стамбуле.

«Возобновление стамбульского переговорного процесса означает, что Украина должна будет пойти на мир, который для нее будет равносилен капитуляции», – считает издание.

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Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung комментирует последний дипломатический шаг РФ, предложившей Киеву возобновление прямых...

Издание перечисляет параметры этой «капитуляции» со стороны Киева: последний будет должен, среди прочего, значительно сократить свои вооруженные силы, объявить о нейтралитете и отказаться от НАТО, предоставить русскоязычным особые права («денацификация») и отказаться от планов военного возврата территорий, потерянных с 2014 года.

Связь нынешних российских предложений со Стамбулом-2022 косвенно означает, что Путин отвергает предложения и мирные планы, выдвинутые американцами и европейцами в последние недели, считает издание.

«В вопросе предоставления гарантий безопасности тогдашние переговоры так и не привели к результату, тем более что Россия требовала права своего голоса. С тех пор многое произошло не только на поле боя.

Также неясно, что именно Кремль имеет в виду под учетом событий, которые, по словам советника Путина по внешней политике Юрия Ушакова, должны сыграть роль при возобновлении переговоров. Вероятно, речь идет, в частности, о требовании, чтобы все юго-восточные территории Украины были официально присоединены к России», – добавляет NZZ.

Изменилась в лучшую для Кремля сторону и геополитическая расстановка.

«Бесперебойное проведение торжеств, которые в России имеют значение национального праздника, и большое количество иностранных гостей показали Кремлю, с одной стороны, насколько нормализовалась ситуация, несмотря на продолжающуюся войну на Украине.

С другой стороны, в сочетании с большим моральным значением советской победы 1945 года это укрепило его чувство превосходства над Украиной и Западом.

Большинство гостей, особенно, президенты Китая и Бразилии, вероятно, подтолкнули его к скорейшему урегулированию войны на Украине.

Своим предложением он выражает уважение к их усилиям, берет инициативу на себя и вынуждает Запад и Украину дать ответ, требования которых он с презрением отвергает», – делает свой вывод швейцарская газета.

«Тот, кто действительно хочет мира, не может отвергнуть это предложение», — цитирует издание обращенные к украинцам слова Путина и пишет, что «это прозвучало как угроза».

«Это касается украинцев и их сторонников в ЕС. Они всегда говорили, что сначала должны замолчать орудия, и только потом можно будет вести переговоры.

Острые на язык российские военные комментаторы уже видят в этом предвестник еще более жесткой военной реакции Москвы в случае отклонения предложения о переговорах», – резюмирует издание.

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