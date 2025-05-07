Правосек Береза: Нас быстрее от русских спасут инопланетяне, чем поумнеет Зеленский

У России «всё плохо», но с таким руководством Украина «издохнет» гораздо быстрее.

Об этом в своём видеоблоге заявил экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора», бывший депутат Верховной рады Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2019 году (на выборах президента Украины, – ред.) у нас было 40 кандидатов, а люди почему-то их не видели. Это тот самый вариант, когда есть выбор, но если хочется «по приколу», то потом жрём кровавые майские шашлыки. Выбор всегда есть, но мы за него всегда платим, если повезёт, деньгами и временем, хуже, когда здоровьем или жизнью.

При всех вариантах, у России всё плохо, да, но пока толстый похудеет, худой издохнет. У России ситуация плохая, мы должны это использовать, но если ничего не менять, то мы проиграем. А эта команда менять ничего не хочет и не может. Потому что они не умеют иначе. И перспектива поганая, которая настраивает меня на пессимизм», – жаловался Береза.