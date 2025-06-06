Появились эпические кадры прилетов по украинским военным заводам

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В сети появляются новые кадры результативных прилетов о тыловым объектам Украины.

Так одним из самых ярких стал ролик, снятый из окна своего дома местным жителем в Луцке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На видео можно услышать испуганно матерящегося мужчину и одна за другой прилетающие российские ракеты. При этом украинская ПВО бездействует.

По данным геолокации, ракеты поразили завод «Мотор», который специализируется на ремонте авиадвигателей для боевых самолетов.

Еще одно видео выложено местными жителями в Тернополе – после прилета видна вспышка и сильный взрыв.

«В результате атаки врага в Тернополе есть попадание в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. На месте работают соответствующие службы. Плотно закройте окна. Часть Тернополя без электроэнергии. Давление воды по городу понижено из-за перебоев с электричеством», – пожаловался тернопольский мэр Сергей Надал.

Он призвал воздержаться от выхода на улицу без крайней необходимости.

Военкор Александр Коц утверждает, что в Тернополе «прилетело по военной инфраструктуре», был удар по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области и предполагает попадания по киевским ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5.

«Я так понимаю, это только начало ответа. Это будет продолжаться, не за один раз. Мы долгое время не били по энергоструктуре. Но ВСУ бьют, особенно по Херсонщине и Запорожью, людей без света оставляют. Решили тоже подключиться к этому, потому что нельзя так. Здесь, несомненно, идет ответ. Я думаю, это будет продолжаться», – говорит военный эксперт Василий Дандыкин.

Признает результативность ночного удара и официоз киевского режима.