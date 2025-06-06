Потомок Потёмкина просит перезахоронить прах в Крыму – не дожидаясь освобождения Херсона

Перезахоронить в Крыму эвакуированный при отступлении российских войск из Херсона прах Григория Потемкина призвал власти республики потомок князя Андрей Калагеоргий.

Соответствующее обращение он передал руководству Крыма на Ливадийском форуме в Ялте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В этой связи представляется целесообразным вернуться к идее… о перезахоронении праха Светлейшего в Крыму », – говорится в обращении.

«Мощи Светлейшего князя Таврического Григория Потёмкина в 2022 году покинули Херсон. После многолетнего пребывания в Екатерининском Соборе, они были эвакуированы (вслед за бюстами Александру Суворову и Фёдору Ушакову, которые власти вывезли с правобережья) в безопасное место. Как и многие другие символичные нашей стране вещи – ради сохранения. Учитывая сложную и турбулентную военно-политическую обстановку, сейчас затруднительно прогнозировать, когда мощи смогут вернуться в место своего прежнего упокоения (и будут ли они там в безопасности).

«Как прямой потомок Григория Потемкина по линии его единственной дочери Елизаветы Григорьевны Темкиной и Ивана Христофоровича Калагеорги, ставшего позже Екатеринославским губернатором, я считаю, что пора наконец прекратить посмертные мытарства основателя российского Крыма и Новороссии, моего великого предка », – призывает Калагеоргий.

Он напоминает:

«Его перезахоронили при правлении ненавистника князя императора Павле I. Неоднократно могила Потёмкина вскрывалась и в советское время. Трагические события истории вновь нарушили покой останков светлейшего князя Потёмкина. Где они находятся сейчас, сообщается весьма туманно: «на левом берегу Днепра в безопасном месте».

Власти Херсонской области обещают, что как только в Херсоне «стабилизируется обстановка, прах князя вернется в Херсон». А если предположить, что обстановка в Херсоне еще долго не стабилизируется? Или вообще Херсон по тем или иным причинам не вернется в состав России. Или вернется, но Екатерининский собор, где ранее покоились останки Потемкина, станет излюбленной мишенью для украинских террористов: ведь Потемкин – символ российского Крыма и Новороссии!

Разве это правильно, что мы, русские люди, годами прячем, таясь как воры, в пыли и в каких-то ларях останки человека, оставившего нам в наследие Крым?!

В связи с этим рискну высказать вот какую мысль. Так почему бы не вернуть многострадальный прах светлейшего князя в Крым и достойно, со всеми почестями, предать земле? Например, в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя?

Ведь идея возведения в Симферополе соборного храма тесно связана с именем Екатерины II, посетившей город в мае 1787 года. И тем самым мы выполним последнюю волю человека, чьи заслуги и «рвение ко славе и величию отечества» – по выражению Екатерины II – «пребудут навсегда незабвенными».