Посланцы Зеленского уже в Париже. Что им скажут британцы и американцы?

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Большая делегация чиновников Зеленского, в составе главы его Офиса Андрея Ермак, главы МИД Украины Андрея Сибиги и главы Минобороны Украины Рустема Умерова прибыли в Париж на встречу с представителями США.

«В рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств коалиции желающих и способных обеспечить безопасность, в частности из Франции, Германии и Великобритании. Также запланированы встречи с представителями США, которые в настоящее время находятся во Франции», – сообщили в Офисе Зеленского.

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Ранее СМИ сообщали, что в Париж 16-18 апреля приедут госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. Ожидается, что они обсудят с представителями европейских стран, в том числе, план Трампа по прекращению войны на Украине.

Британская The Guardian, в свою очередь, пишет, что министр иностранных дел Великобритании Лэмми, Рубио и Уиткофф обсудят с европейцами Украину и Иран на переговорах в Париже

Дэвид Лэмми, как ожидается, примет участие в сегодняшних переговорах по Украине и Ирану с президентом Франции Эммануэлем Макроном и посланниками Дональда Трампа Марко Рубио и Стивом Уиткоффом.

«Госсекретарь США Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф должны приехать в Париж, чтобы выслушать озабоченность европейских министров иностранных дел по поводу России на фоне пока безрезультатных попыток США организовать прекращение огня на Украине», – говорится в публикации.

Отмечается, что европейские лидеры все больше обеспокоены тем, что Трамп оказывает давление и критикует Владимира Зеленского, и при этом делает дипломатические жесты в сторону президента России Владимира Путина.

Министерство иностранных дел Франции сообщило, что помимо Макрона Рубио также встретится со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро, чтобы обсудить Украину, перспективы новой ядерной сделки с Ираном и Ближний Восток.