Пошлины Трампа заставят ЕС урезать финансирование украинской войны – Дубинский

Анатолий Лапин.  
09.04.2025 08:30
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, ЕС, Политика, США, Украина, Финансы, Экономика


Введенные администрацией президента США экспортные ограничения на ряд стран играют против Украины.

Об этом в эфире видеоблога признанного в России иноагентом журналиста  Александра Шелеста заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады, бывший соратник Зеленского по партии, Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Введенные администрацией президента США экспортные ограничения на ряд стран играют против Украины. Об этом...

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«Пошлины, которые он вводит, косвенно бьют по нашим ключевым партнерам в финансировании войны. У этих партнеров начинаются проблемы экономические, потому что для этих партнеров рынок США — это огромная емкость, куда они сливают свой экспорт. Например, немцы уже посчитали, что введенные пошлины в размере 20% на все товары для Германии будут стоить около 150−180 млрд евро в год. Их потери за 5 лет могут превысить 800 млрд евро», – сказал политик.

По его словам, такие потери поставят перед ЕС вопрос, куда им направлять ресурсы – социальное обеспечение или финансирование Украины.

«Понятное дело, что, если кто-то захочет отдавать их Украине, долго он не продержится и произойдет смена элит. То есть тоже к чему, собственно, стремится Трамп…

Эта игра, она очень многосторонняя и многовекторная. То есть она, с одной стороны, стимулирует предприятия возвращаться в Штаты, с другой стороны, стимулирует инвесторов вкладываться в американские долговые облигации, ценные бумаги предприятий и, собственно, непосредственно в активы, а в-третьих она дестимулирует Европейский Союз продолжать финансировать войну в Украине, потому что они должны переориентироваться в своих расходах на себя, в первую очередь, если они не хотят потерять власть в своих странах», – заявил Дубинский.

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