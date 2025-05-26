Украина не сможет вернуть себе границы 91-го года, нельзя выставлять это целью. В лучшем случае она сможет сохранить государственность хоть в каком-то виде.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил украинский журналист-русофоб и и гомосексуалист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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