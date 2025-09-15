Пора выдвигать Киеву ультиматумы по срокам – международник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская верхушка будет до последнего затягивать конфликт и торговаться, если ей предъявлять «ситуацию, сложившуюся на земле». Поэтому Москве нужно ставить Киеву жёсткие условия, ограниченные временными рамками.

Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил международник Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У украинской партии войны сейчас есть следующая цель: перед тем, как соглашаться на условия России, что-то получить, что-то себе в актив записать. Потому что все равно на эти условия когда-то придется соглашаться. Так зачем соглашаться просто так, если можно еще потопать ножками, посопротивляться и попробовать получить себе что-то еще? И все эти истории с сопротивлением приводят к потерям в живой силе, в технике, в экономике, потерям буквально в народе. И стоит ли оно того, если исход все равно предрешен?», – сказал Наумов.