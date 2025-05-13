Поляк в Европарламенте: «Удвоить поддержку Украины, добиться победы на поле боя!»

Константин Серпилин.  
13.05.2025 18:59
  (Мск) , Страсбург
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Польша, Пропаганда, Россия, Украина


Членство Украины в ЕС – это стратегический интерес Брюсселя.

Об этом на площадке Европарламента заявил старший эксперт по внешней политике Марцин Валецки, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Членство Украины в ЕС – это стратегический интерес Брюсселя. Об этом на площадке Европарламента...

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«Наша главная задача в рамках нашего трансатлантического альянса – это судьба Украины. На Украине проходят одновременно два процесса, и оба они имеют решающее значение для будущих политических отношений между ЕС и США. Это война за демократию на Украине и война против демократии на Западе. Украина подверглась нападению не из-за своей территории, а из-за своих ценностей и стремления стать полноправным членом трансатлантического сообщества.

В наших стратегических интересах продолжать оказывать помощь, чтобы Украина одержала победу на поле боя, стала членом ЕС. Особенно важно наше единство в планировании демократического восстановления Украины после окончания боевых действий. Здесь координация ЕС и США играет ключевую роль, когда речь идёт о первых послевоенных выборах и защите демократической инфраструктуры. Это будут самые сложные выборы, которые мы когда-либо видели», – сказал Валецки.

«За последние три десятилетия финансовая и политическая поддержка Украины  со стороны Вашингтона имела решающее значение. Теперь вступление в ЕС должно дать Брюсселю возможность сосредоточиться на демократических реформах. ЕС должен удвоить свою помощь, чтобы защитить политические свободы, свободные СМИ, способствовать проведению инклюзивных и демократических выборов – всё то, что Россия сейчас пытается подорвать на Украине», – вещал поляк.

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