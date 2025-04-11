Полковник СБУ: Все решится 9 мая в Москве

Вадим Москаленко.  
11.04.2025 15:39
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, США, Украина


Все разведпризнаки говорят о том, что конфликт на Украине может завершиться уже в мае.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский военный эксперт, полковник СБУ в запасе Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Все разведпризнаки говорят о том, что конфликт на Украине может завершиться уже в мае. Об...

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«9 мая в Москву приезжает председатель Си, это очень важно. Приедет и президент Бразилии, премьер-министр Израиля, может, президент. Если туда приедет ещё президент Трамп, то это будет говорить о том, что война закончилась. Такой подарок к Пасхе, возможно, будет. Я, в принципе, в этом уверен, поскольку вижу по соответствующим разведпризнакам. Как со стороны России, так и со стороны Украины.

Украинская делегация едет в Америку, едут уже с документами, едут уже на переговоры. Наша большая проблема была до начала переговоров, что мы ездили туда в качестве – приехали, показались и уехали. Американцы заставили вести переговоры. Нулевой раунд в Эр-Рияде – наша делегация приехала, час-полтора побыла, а российская – девять часов», – сказал Стариков.

Он подчеркнул, что сейчас основным направлением удара в «российско-украинской войне» является дипломатический фронт в Эр-Рияде или Стамбуле.

«Всё, что прошло на линии соприкосновения, особо меняться не будет, только пару километров влево, вправо. А вот если будет сорвано? Да, если будет сорвано, тогда будет или [наступательная] кампания [ВС РФ], о которой говорит Сырский, и если пойдёт эта эскалационная составляющая, то переговорщикам придётся обратно возвращаться в нулевую с плюсиком фазу, чтобы перейти к первой фазе. Но тогда эскалация уже может подойти к признакам начала Третьей мировой войны», – добавил полковник.

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