Полковник СБУ: Все решится 9 мая в Москве

Все разведпризнаки говорят о том, что конфликт на Украине может завершиться уже в мае.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский военный эксперт, полковник СБУ в запасе Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«9 мая в Москву приезжает председатель Си, это очень важно. Приедет и президент Бразилии, премьер-министр Израиля, может, президент. Если туда приедет ещё президент Трамп, то это будет говорить о том, что война закончилась. Такой подарок к Пасхе, возможно, будет. Я, в принципе, в этом уверен, поскольку вижу по соответствующим разведпризнакам. Как со стороны России, так и со стороны Украины. Украинская делегация едет в Америку, едут уже с документами, едут уже на переговоры. Наша большая проблема была до начала переговоров, что мы ездили туда в качестве – приехали, показались и уехали. Американцы заставили вести переговоры. Нулевой раунд в Эр-Рияде – наша делегация приехала, час-полтора побыла, а российская – девять часов», – сказал Стариков.

Он подчеркнул, что сейчас основным направлением удара в «российско-украинской войне» является дипломатический фронт в Эр-Рияде или Стамбуле.