Президент США Дональд Трамп не видит Европу как место американских стратегических интересов, но есть способ принудить его к возвращению на евро-атлантическую дорожку.

Об этом сын сошедшего в Ад известного политолога Ян Бжезинский заявил на 9-м Форуме по безопасности на Черном море и Балканах в Румынии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не уверен, что президент Трамп считает, что у США есть жизненно важные интересы в Европе. Он видит в Европе место, где можно продавать наши товары. Он видит в Европе родину экономических конкурентов Америки, регион, который пользуется щедростью Америки. Трамп считает, что его главная задача – защищать родину от миграции и ракетных ударов. В его команде по безопасности преобладают сторонники изоляционизма и националисты. И это приводит к тому, что миграция и наркотрафик из Китая считаются более серьезными угрозами, чем Россия», – сказал Бжезинский.

По его информации, бюджетное сокращение американских сил в Европе уже началось, и Трамп сделает это «легко и быстро».

«Так как же Европа должна реагировать? Неправильная реакция – это излишняя эмоциональность: нытье, уход и провозглашение стратегической независимости. Вместо этого нужно спокойно и уверенно говорить о том, что присутствие США в Европе – это ключ к предотвращению более масштабной войны которая неизбежно затронет США. Трамп больше всего боится такой войны», – сказал Бжезинский.

Он считает, что ЕС должен открыто признать недостатки своей военной мощи и понять, что это одна из причин, по которой Трамп занимает по отношению к нему такую позицию.

«Я бы хотел, чтобы в этой части мира было больше войск из Западной Европы. Мне как американцу немного обидно, что мы сократили свои войска в Европе. Но сколько войск из Западной Европы находится в Центральной и Восточной Европе? Четверть от числа американцев? Меньше? Западной Европе нужно встать на ноги. И знаете, им все равно придется это сделать. Им нужно отправить больше войск в этот регион, независимо от того, выведут ли США свои войска из Европы», – подстрекал Бжезинский.

Он уверен, что «Трамп – это отклонение от политики безопасности США», и Евросоюзу нужно делать ставку на транс-атлантические структуры. «Черным лебедем» для американского президента в отношении Европы, по мнению Бжезинского-младшего, может стать введение «миротворческих или сдерживающих сил на Украину», это может остановить сокращение военных сил США в Старом Свете.