План Макрона: Обворуем и заболтаем русских!

До конца года надо решить вопрос с воровством российских активов – выделить их Украине, чтобы Киев мог еще три года продолжать войну с Россией.

Об этом по итогам министерской встречи в Брюсселе заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы продолжаем работу по финансовой поддержке Украины с помощью репарационного кредита, который защитит Украину от любых финансовых трудностей на ближайшие три года. Я бы хотел, чтобы этот репарационный заем мог быть принят до конца года», – заявил Барро.

По его словам, Евросоюз не откажется от своего требования: сначала заморозка линии фронта, и только потом обсуждение требований России.