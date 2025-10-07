План блокады Балтики готов. Война неизбежна – прогноз

Миллиардные вложения в милитаризацию Евросоюза свидетельствуют, что конфликт с Россией неизбежен.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У них есть план, они будут этому плану действовать. Их план – блокировать Балтику и по возможности устроить вооруженный конфликт в Балтийском море, в Прибалтике, чтобы заблокировать нам 40% экспорта, они будут к этому плану идти.

Можем сколько угодно разоблачать их операции под чужим флагом. Все произойдет – не сейчас, через месяц, через полгода. Неважно. Важно то, что есть план, и они по этому плану идут…

Рано или поздно они найдут причину, по которой скажут: «Всё, во всём виноваты русские, начинаем». Это произойдёт неизбежно. Нам дальше уже надо думать вперед – не то, что мы будем говорить: «Ага, у них план был, но мы его сорвали». Нам надо думать вперед, как победить Европу в этой гибридной войне.

С ними договориться не получится, они вкладывают уже сейчас десятки миллиардов евро в свою военную промышленность, и они воевать с нами будут. Сейчас надо думать не о том, как пресекать украинские провокации в Европе, а о том, как нам Европу надо будет победить в ближайшие 5−7 лет, добиться победы и обеспечить безопасность России на 50 лет вперед», – заявил Живов.