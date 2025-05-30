Переговорный процесс достиг трёх основных целей – Делягин
Благодаря начавшимся переговорам о мире Москва продемонстрировала, что не желает войны, а также возобновила отношения с США.
Об этом в интервью публицисту Павлу Иванову заявил депутат Госдумы РФ, экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Переговоры – это не показуха, это реальный процесс. Целью его было, во-первых, не дать обвинить нас в очередной раз во всех смертных грехах и мобилизовать против нас единый Запад, загнав Америку под Англию. Это удалось. В том числе, благодаря нашей дипломатии.
Второе – наладить экономические отношения с Америкой. И в целом отношения с Америкой, используя украинскую тему, как способ восстановления этих отношений, а не как задачу, которую нужно решить. Это решается. Ну и думаю, возможно, и Трампа в Москве увидеть через некоторое время», – сказал Делягин.
«И третье – это обнажение для украинских нацистов и их пособников, их безнадежности, бесперспективности их существования. В этом отношении убийства бывшего советника Януковича в Испании, у ворот школы, в общем, наглядно показывает, что крысы начали друг друга кушать потихоньку», – добавил он.
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