Переговорный процесс достиг трёх основных целей – Делягин

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Благодаря начавшимся переговорам о мире Москва продемонстрировала, что не желает войны, а также возобновила отношения с США.

Об этом в интервью публицисту Павлу Иванову заявил депутат Госдумы РФ, экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Переговоры – это не показуха, это реальный процесс. Целью его было, во-первых, не дать обвинить нас в очередной раз во всех смертных грехах и мобилизовать против нас единый Запад, загнав Америку под Англию. Это удалось. В том числе, благодаря нашей дипломатии. Второе – наладить экономические отношения с Америкой. И в целом отношения с Америкой, используя украинскую тему, как способ восстановления этих отношений, а не как задачу, которую нужно решить. Это решается. Ну и думаю, возможно, и Трампа в Москве увидеть через некоторое время», – сказал Делягин.