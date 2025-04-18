Переговорные утечки: Началось обсуждение демилитаризации Украины
Россия затребует сокращения украинской армии и наступательных видов вооружения в ВСУ в рамках новых договоренностей с США по безопасности в Европе.
Об этом, ссылаясь на утечки данных о таких договоренностях, в эфире видеоблога пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил обслуживающий Зе-режим политолог Виталий Кулик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это уже не просто претензия, ультиматум капитуляции Украины, а в контексте обсуждения договора об обычных вооружениях в Европе. Новая инициатива РФ о новом договоре, который определит размеры вооруженных сил, паритет между НАТО и РФ, куда они предлагают включить, в квоту НАТО, ВСУ. Хотя мы же понимаем, что это же нонсенс, мы же не являемся членами альянса. Но вот такие разговоры действительно ведутся», – сказал Кулик.
По его словам, «такие вещи должны нас настораживать».
«И учитывая квантовую запутанность Трампа, они должны торпедироваться и всячески артикулироваться позиция, которая исходит з нашей субъектности как контрпозиция по отношению к таким хотелкам. Потому что дальше начинается дело в деталях. Например, так же и договор о безопасности в Европе, который предусматривает сокращение обычных вооружений, означает наличие списков нахождения тех или иных объемов военной силы на территории Восточной Европы, европейской части РФ.
Это может быть вопрос наличия у границ Украины или Европейского Союза наступательных видов оружия РФ, как уступка. А будут требовать, чтобы и мы отвели от линии разграничения ракетную технику или средней, или малой дальности ракетные системы. То есть это то, что есть на столе сейчас у переговорщиков», – заявил Кулик.
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