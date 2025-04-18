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Россия затребует сокращения украинской армии и наступательных видов вооружения в ВСУ в рамках новых договоренностей с США по безопасности в Европе.

Об этом, ссылаясь на утечки данных о таких договоренностях, в эфире видеоблога пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил обслуживающий Зе-режим политолог Виталий Кулик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это уже не просто претензия, ультиматум капитуляции Украины, а в контексте обсуждения договора об обычных вооружениях в Европе. Новая инициатива РФ о новом договоре, который определит размеры вооруженных сил, паритет между НАТО и РФ, куда они предлагают включить, в квоту НАТО, ВСУ. Хотя мы же понимаем, что это же нонсенс, мы же не являемся членами альянса. Но вот такие разговоры действительно ведутся», – сказал Кулик.

По его словам, «такие вещи должны нас настораживать».