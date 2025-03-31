Овладев новой тактикой, РФ каждый день кладёт ПВО целого города – киевский политолог
Американцы не верят в способность Украины к эффективному сопротивлению даже при полной поддержке и США, и натовских союзников.
Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Война на истощение, по заявлению американских разведок, играет в пользу России – и приведёт к постепенному устойчивому ослаблению позиций Киева на поле боя, независимо от любых попыток США или союзников навязать Москве более высокие издержки. Что-то говорит, что американская разведка считает, что как бы США и другие союзники ни помогали Украине, Россия будет медленно наступать и побеждать…
Она и продолжает наступать. Более того, на прошлой неделе другая тактика авиационных ударов применяется в Украине. На фоне заявления ГУР о поражении склада ракет, действительно, ракетами по Украине давно не били, Россия интенсифицировала удары дронами», – сказал Бортник.
«Каждый день сотни дронов. Очень концентрировано бьют по отдельным городам. То Харьков, то Днепр, то Кривой Рог, то Полтава. И массой дронов продавливая оборону ПВО, и фактически разрушая один город в день. Не город сам, но прорывая оборону одного города в день или в ночь.
Вот современная тактика РФ. Американская разведка считает, что в длительной войне Украина будет проигрывать», – добавил политолог.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: