«Овальный кабинет 2.0»: Зеленский требует от Трампа ввести санкции

Елена Острякова.  
02.06.2025 17:34
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, США, Украина


Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский считает, что антироссийские санкции должен вводить не только ЕС, но и США.

Об этом он заявил сегодня на саммите восточного и южного флангов альянса в Вильнюсе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский считает, что антироссийские санкции должен вводить не только...

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«Если Россия превратит стамбульские встречи в пустые разговоры, нужно будет вводить новые санкции. И не только из Европы. Нам нужно работать на уровне «большой семерки», включая США и всех в мире, кто хочет этого», – вещал Зеленский.

Он подчеркнул важность того, чтобы к санкциям присоединился «каждый из партнеров».

«Санкции против России необходимы. Это сможет существенно уменьшить использование танкеров и торговлю России. Снижение цен на нефть может ударить по России. Без давления Путин будет продолжать играться со всеми, кто хочет, чтобы эта война остановилась», – призывал просроченный.

Он также считает недопустимым, чтобы Россия «диктовала, кому быть членом НАТО, и где может размещаться инфраструктура НАТО».

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