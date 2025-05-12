Отправляйте самолеты на Украину, не бойтесь русского ПВО. Это наша война – генерал НАТО

Если страны НАТО отправят свои самолеты на перехват российских ракет и дронов, но в границах западной и центральной Украины, то они не сильно рискуют.

Об этом в эфире телеканала «Общественное новости» заявил экс-заместитель верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Ричард Ширеф, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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