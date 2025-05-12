Отправляйте самолеты на Украину, не бойтесь русского ПВО. Это наша война – генерал НАТО
Если страны НАТО отправят свои самолеты на перехват российских ракет и дронов, но в границах западной и центральной Украины, то они не сильно рискуют.
Об этом в эфире телеканала «Общественное новости» заявил экс-заместитель верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Ричард Ширеф, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Воздушный щит предусматривал бы, что европейские ВВС на самолетах, базирующихся за пределами Украины, совершали бы полеты с целью перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве центральной и западной частей Украины. Это крайне маловероятно привело бы к прямому столкновению с российскими самолетами. Но безусловно это означало бы противодействие российским ракетам и дронам.
Я считаю, что это приемлемый риск, и именно такого рода шаги Европа должна делать, чтобы отправить Путину сигнал силы, а Украине сигнал солидарности. В конце концов, мой аргумент прост. Если Великобритания и США могут сбивать иранские ракеты над Израилем, то почему же мы не можем делать то же самое над Украиной? Как по мне, это гораздо важнее сделать именно над Украиной, потому что это и наша война, не только война Украины. И мы должны делать все возможное, чтобы поддержать Украину», – заявил Ширеф.
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