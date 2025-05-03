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Слов уже не осталось, слезы давно высохли. Добавить по трагедии 2 мая — при наличии огромного количества материалов — просто нечего. За неоспоримыми доказательствами, конспирологией и эмоциями остается главное — людей в Доме профсоюзов сожгла Украина.

11 лет, прошедших с момента зверского убийства русских людей, советских людей, Украина посвятила истреблению тех, кого еще не удалось куда-то согнать и спалить.

2 мая 21-го года — последний раз, когда море людей покрыло Куликово поле цветами. Нацисты же в это время устроили в центре города «ходу», выкрикивая «Сегодня — день победы!». Ну, их — над нами.

С тех пор одно только появление у Дома профсоюзов с букетом сирени расценивается как «госизмена».

«Всех с праздником 2 мая, сезон сепаро-сафари официально открыт», — пишет в соцсетях соратник Ганула, бывший правосек Александр Ветер. «Честь», — комментирует отец застреленного нациста Вадим Ганул.

Однако жрать «шашлыки из колорадов» посреди Куликова поля после ликвидации нацистской свиньи никто не рискует — обходятся трусливым флешмобом. Мовные ведьмы вместе с нацистским историком Музычко именно сегодня выкладывают фото с пожиранием мяса.

Вот что «храбро» заявляет «историк»:

«Сегодня — победа над зловонным русским миром как снаружи, так и внутри. Нет никакой «одесской трагедии». 2 мая 2014 года навечно впечатано золотыми буквами в перечень украинских побед над русским миром».

Торжествует и призвавшая «сжечь вату» за месяц до массового убийства нацистка Алена Балаба:

«Справедливость есть только тогда, когда ты сам ее завоевываешь. Желательно оружием. Желательно без толерантности к врагу и розовых соплей. Доказано Одессой 2 мая 2014 года».

Ну и про подгаданное аккурат к годовщине Одесской Хатыни потешное покушение на Стерненко — я же говорил, что он будет использовать его против одесситов:

«11 лет назад мы отстояли Одессу. Планы россиян по созданию «ОНР» были разрушены. Мразоты до сих пор беснуются из-за этого. Вчерашнее покушение они хотели совершить как раз к этой дате. И они проиграли тогда. Проиграют и сейчас», — ликует кандидат на настоящий отстрел.

Ресурсы же, принадлежащие нацистскому депутату Гончаренко, пинавшему обгоревшие трупы куликовцев, чтобы проверить, не дышат ли, цинично сообщали: «На Куликовом поле много полиции и изредка приходящие возложить цветы пенсионеры».

Да только забывают добавить про рамки металлоискателей, унизительные обыски с проверкой телефонов и дежурящие рядом людоловов ТЦК.

А посреди Куликова поля развевается желто-голубая тряпка и красуется надпись «незалежнисть». Логично — вечные символы кровавых убийств и людских мучений. Которым и не будет конца, покуда в Одессе будет оставаться приблудная Украина.