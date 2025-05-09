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Почему-то они притихли — лицемеры, натянувшие на себя День памяти и примирения вместо Дня Победы, называющие себя вчерашних победобесами, устраивающие 8 мая шабаш с неприжившимися красными маками.

Да, в Одессе это ощущалось особенно больно, не давая зажить ране, ведь из года в год город — в числе первых названный Героем — бил все рекорды по количеству реконструкций освободительных боев, причем во главе с мэром Трухановым, на чем этот лицемер и выстроил свою первую избирательную кампанию.

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А потом… с 14-го года это уже были клетки и автозаки для одесситов, избиения стариков, Стерненко и Ганул, фиксирующие людей у Вечного огня на камеры и сливающие записи в СБУ. Ага, за букет сирени. И вечную память.

Переобувшаяся же шобла от власти отмечала примирение с нацистами отдельно от горожан, но громко и с обязательным участием «орденоносных» карателей Донбасса.

А тут вдруг «отпраздновали» втихушку.

«Мы чествуем всех, кто погиб за свободу Украины — во Второй мировой войне и в современной борьбе против российской агрессии. Это день скорби, уважения и благодарности тем, кто отдал жизнь ради мира. Мы должны помнить: настоящий мир возможен только тогда, когда зло побеждено. И сегодня мы снова боремся за свободу и победу», — намешал мух с котлетами Труханов и потащил цветы не только к памятнику Неизвестному матросу, но и к Казачьему Кресту на кладбище.

На фото видно — все кладбище в украинских флагах. Да, там негде уже хоронить ВСУшников.

А вот нацисты-активисты в этот раз с портретами Бандеры по святым для одесситов местам не пошли. Тут две причин: отстрел Ганула и невнятное покушение на Стерненко — страшно. И главное — у всех победных мемориалов (не у «крестов») дежурят бусы ТЦК, а в окопы нацистская мразь совсем не хочет.

Зато ганулообразные глумились в соцсетях.

«Мне фиолетово на русских победобесов. Они все равно сдохнут темными непросвещенными зомбаками с полной уверенностью в своем «величии»… Но мне важно, чтобы украинцы, до сих пор пропащие-верящие в «великую победу» и «мы все равно помиримся», осознали: такого не будет никогда… Одна большая ложь — так можно назвать всю их историю «победы», да и вообще всю историю России», — заявила нацистка Алена Балаба.

А еще они постили «мемасики» вроде «Бессмертный полк зубами щелк».

Видимо, фотографий с его величественного шествия насмотрелись. Всего-то четырехлетней давности — да, несмотря на избиения, клетки, автозаки, специально остановленный транспорт, нацистов с пневматами, полицаев с настоящим оружием — когда люди шли бесконечным потоком и шли…

Теперь это запрещено. Но полк-то все равно Бессмертный. А нацистов — не перестану повторять — было 12 человек на всю Одессу, когда они пришли отмечать «победу над русским миром» 2 мая.