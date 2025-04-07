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В ЕС создадут оборонный фонд с участием Британии и Украины, пишет агентство Reuters.

В субботу, 12 апреля, в Варшаве, страны Европейского союза обсудят создание совместного межправительственного оборонного фонда, который будет закупать военную технику, взимать с участников плату за ее использование и выдавать кредиты.

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Сообщается, что на встрече министры финансов ЕС рассмотрят документ, который по заказу Польши подготовил брюссельский аналитический центр Bruegel. Инициатива позволит привлечь больше средств на оборону, не повышая уровень государственного долга, что вызывает беспокойство у многих стран.

Фонд получил название Европейский оборонный механизм (European Defence Mechanism, EDM), его членами смогут стать страны, не входящие в сообщество, например, Великобритания, Украина и Норвегия.

Аналитики Bruegel предлагают создаваемому фонду сосредоточиться на «стратегических средствах помощи» — дорогостоящей военной инфраструктуре и оборудовании, которые сейчас в основном предоставляют США. Это совместные системы командования и управления, спутниковая разведка и связь, разработка новых дорогостоящих систем, таких как истребители пятого или шестого поколения, противовоздушная оборона, ядерное сдерживание и так далее.

Как видим, несмотря на усилия миротворцев, милитаризация Европы набирает обороты, подстегиваемая окриками из СШа о необходимости увеличения военных расходов и опасениями европейцев остаться без защиты американского «зонтика».

Впрочем, у рассматриваемой в ЕС семы есть и существенные риски. Об одном из них пишет европейская версия Politico. Речь о том, что Великобритания очень существенно зависит от США в области разведки.

«Связи между разведывательными сетями Британии и Америки так глубоки, что их может быть невозможно распутать или заменить вклад США», – говорится в материале.

Со слов американского чиновника подчеркивается, что, хоть Британия и может анализировать изображения, полученные США из космоса, британцы не могут получать их сами.

В Politico добавили, что многие британские разработки в сфере безопасности или обороны также получали финансирование от США, после чего могли использоваться Вашингтоном или союзниками по разведывательному альянсу «Пять глаз».

Таким образом, даже если поан милитаризации Европы и будет реализован, остается открытым вопрос о гарантиях поддержки европейских (и украинских заодно) наземных сил возможностями американской разведывательной инфраструктуры.