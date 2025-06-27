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Пока украинское военное и политическое руководство рапортует о «стабилизации ситуации», положение дел на фронте свидетельствует обратное.

Да, где-то темпы продвижения ВС РФ упали, где-то они топчутся на месте, где-то ВСУ переходят в контратаки, тем не менее украинские источники признают, что на ряде участков оборона просто разваливается, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На участке уже бывшей ТГр «Угледар» продолжает стремительно сыпаться оборона, а враг имеет значительные успехи в продвижении. Начиная от Алексеевки и до Зеленого Поля, противник совершает постоянные штурмовые действия, привлекая большое количество пехоты», – пишет вражеский ресурс DeepState.

Заметим, что этот источник в последние месяцы стал объектом критики в пабликах ВСУшников за отказ признавать очевидное – на картах DP давно занятые русским территории закрашиваются в серую зону, масштабы которой достигают просто неприличных размеров. Так что ресурсу пришлось на днях оправдываться, объясняя свои закрасы недостоверной информацией с мест.

«Неприятным является тот факт, что подразделения в полосе ТРг «Угледар» выделились очень частыми подачами ложных докладов, указывая «удержание» какого-то населенного пункта или просто отдельных позиций. Но от этого ситуация не становится лучше. Следующее обновление карты будет неутешительным», – признает ресурс.

Причитает и украинский военкор-русоофоб Богдан Мирошников, по словам которого, в направлении Новопавловки «ситуация ухудшается и дальше».

«Шевченко – это важный перекресток направлением на Искру. Теперь последней будет фланговая угроза. Стоит отметить, ситуация ухудшилась не вчера и не позавчера. Это целый каскад проблем, накапливавшихся несколько месяцев. Когда одна бригада держит зону ответственности 2-х бригад, то тяжело говорить об успешной обороне», – отмечет Мирошников.

Он тоже признает, что в докладах с мест «все было прекрасно».

Стоит заметить, что районе освобожденного Шевченко находятся крупные залежи лития.

Паблик 46-1 бригады ВСУ указывает, что под контроль русских перешел «один из крупнейших известных литиевых активов».