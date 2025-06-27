Оборона ВСУ посыпалась: под контроль русских перешел крупный экономический актив
Пока украинское военное и политическое руководство рапортует о «стабилизации ситуации», положение дел на фронте свидетельствует обратное.
Да, где-то темпы продвижения ВС РФ упали, где-то они топчутся на месте, где-то ВСУ переходят в контратаки, тем не менее украинские источники признают, что на ряде участков оборона просто разваливается, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На участке уже бывшей ТГр «Угледар» продолжает стремительно сыпаться оборона, а враг имеет значительные успехи в продвижении. Начиная от Алексеевки и до Зеленого Поля, противник совершает постоянные штурмовые действия, привлекая большое количество пехоты», – пишет вражеский ресурс DeepState.
Заметим, что этот источник в последние месяцы стал объектом критики в пабликах ВСУшников за отказ признавать очевидное – на картах DP давно занятые русским территории закрашиваются в серую зону, масштабы которой достигают просто неприличных размеров. Так что ресурсу пришлось на днях оправдываться, объясняя свои закрасы недостоверной информацией с мест.
«Неприятным является тот факт, что подразделения в полосе ТРг «Угледар» выделились очень частыми подачами ложных докладов, указывая «удержание» какого-то населенного пункта или просто отдельных позиций. Но от этого ситуация не становится лучше. Следующее обновление карты будет неутешительным», – признает ресурс.
Причитает и украинский военкор-русоофоб Богдан Мирошников, по словам которого, в направлении Новопавловки «ситуация ухудшается и дальше».
«Шевченко – это важный перекресток направлением на Искру. Теперь последней будет фланговая угроза. Стоит отметить, ситуация ухудшилась не вчера и не позавчера. Это целый каскад проблем, накапливавшихся несколько месяцев. Когда одна бригада держит зону ответственности 2-х бригад, то тяжело говорить об успешной обороне», – отмечет Мирошников.
Он тоже признает, что в докладах с мест «все было прекрасно».
Стоит заметить, что районе освобожденного Шевченко находятся крупные залежи лития.
Паблик 46-1 бригады ВСУ указывает, что под контроль русских перешел «один из крупнейших известных литиевых активов».
«По предварительным оценкам – до 13,8 млн тонн литиевой руды. Это одно из четырех месторождений, которые до 2022 года рассматривались для привлечения крупных иностранных инвестиций в украинскую добычу стратегического сырья. Контроль над такими участками свидетельствует о том, что война все чаще приобретает ресурсный и инфраструктурный характер.
Речь идет не только о линии фронта, но и о промышленной и минеральной базе страны. В мировой политике литий уже рассматривается как критический элемент будущей экономики – об этом говорят и в контексте соглашений США, и в рамках китайско-африканской конкуренции за доступ к сырью. То, что произошло под Шевченко, – это не случайная тактическая точка, а захват участка, который имел значение для долгосрочного экономического потенциала Украины», – горестно резюмирует паблик украинской бригады.
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