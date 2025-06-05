Нужно доводить врага до капитуляции и переступать свои «красные линии» – Сивков

Победить в СВО Россия сможет не уговорами, а лишь тогда, когда доведет противника до состояния принятия капитуляции.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке, военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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