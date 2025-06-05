Нужно доводить врага до капитуляции и переступать свои «красные линии» – Сивков

Анатолий Лапин.  
05.06.2025 11:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Победить в СВО Россия сможет не уговорами, а лишь тогда, когда доведет противника до состояния принятия капитуляции.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке, военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Победить в СВО Россия сможет не уговорами, а лишь тогда, когда доведет противника до...

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«Вопрос в проведении крупномасштабных наступательных операций, решительных, по разгрому противника, после чего можно будет диктовать условия завершения войны. Ведь, когда наступает консенсус и наступает завершение конфликта? Когда одна из сторон находится в таком состоянии, которое заставляет ее подписывать капитуляцию. Ну вот, довели мы состояние вермахта до состояния, когда он подписал капитуляцию. Он согласился подписать капитуляцию, а до этого не соглашался, понимаете? Вот о чем идет речь.

Вот тот вариант наших требований к Западу, это формально минимальная победа в СВО, но де-факто геополитическое поражение и «Минск-3». Вот это четко надо сказать – даже на это они не согласны. Они от нас требуют полной капитуляции, поэтому они еще не созрели, надо действовать дальше. И меня радует только одно, что тактику аккуратного переступания «красных линий» мы, наконец, у них приняли и переняли. Если переступание «красных линий» шло с запада на восток, то сейчас идет с востока на запад, с нашей стороны», – заявил Сивков.

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