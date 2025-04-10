Немцы правильно боятся, что это последнее мирное лето для Европы – укро-полковник

Вадим Москаленко.  
10.04.2025 22:59
  (Мск) , Киев
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Белоруссия, Вооруженные силы, Германия, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Слова главкома ВСУ Александра Сырского о том, что под прикрытием российско-белорусских учений «может повториться сценарий 2022 года», не лишены оснований.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Слова главкома ВСУ Александра Сырского о том, что под прикрытием российско-белорусских учений «может повториться...

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«Эти учения преследуют две главные цели. Первая, установить уровень готовности белорусской группировки, насколько она способна быть частью армии вторжения, во-вторых, выяснить, как армия вторжения сможет действовать на определённых направлениях.

Более того, со своей практики изучения именно этих учений, могу сделать вывод – они никогда не были направлены против Украины. Всегда против стран Балтии, против Польши.

Поэтому, переходя к словам Сырского, я очень серьёзно отношусь к тому, как могут развиваться события.

Хрестоматийное понятия угроз нацбезопасности иллюстрируется действиями, как проведение оперативных и стратегических учений на территории вблизи границ страны, у которой есть угроза нацбезопасности.

И третье, войска, которые зашли на территорию Белоруссии, не обязательно должны выходить с этой территории.

Глава немецкой разведки, кажется, сказал – я не удивлюсь, если лето 2025 года будет последним мирным летом Европы. И это целиком вероятное развитие событий, к сожалению.

Потому что Европа на сегодняшний день не готова, и Россия может использовать эту щёлочку во времени, пока европейские силы физически не готовы отбивать российскую агрессию такого масштаба», – вещал Грабский.

«Это чрезвычайно важно, и генерал Сырский сказал абсолютную правду по поводу того, что это является серьёзным, я бы сказал, классическим фактором повышения уровня угрозы нацбезопасности как Украины, так и Польши, так и стран Балтии», – рассуждал укро-эксперт.

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