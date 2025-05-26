Нехватка ракет и провал мобилизации молодежи – основные проблемы ВСУ накануне наступления РФ
Французская газета Le Monde со ссылкой на собственный источник утверждает, что у ВСУ кончились ракеты для двух поставленных Италией и Францией зенитных батарей SAMP-T. Кроме того, по данным издания, Украина уже давно не получала боеприпасы для ЗРК французского производства Crotale.
В материале приводятся слова украинского офицера: чтобы справиться с массированными атаками дронов, Украине нужно гораздо больше систем дальнего действия, таких как Patriot, Iris-T и SAMP-T
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«Сегодня у нас нет ничего, чтобы защитить юг Украины от баллистических ракет», – жалуется военный.
Но не только юг, оборонять всю территорию Украины становится всё сложнее, признает газета. Количество и разнообразие целей (дроны, крылатые и баллистические ракеты), а также сложные траектории перегружают систему украинского ПВО.
В 2024 году Украине удалось выстроить эшелонированную оборону: мобильные зенитные установки, ракеты средней и большой дальности, вертолёты, истребители и средства РЭБ. Тогда удавалось сбивать до 90% дронов Shahed. Сейчас в некоторых районах этот показатель упал до 30%.
«Сегодня тенденция плохая», — сетует замкомандира одного из подразделений ПВО в Одесской области.
По его словам, дроны теперь летят на высоте 2000–3000 метров, что делает их недоступными для зенитной артиллерии. При скорости более 500 км/ч их крайне трудно перехватить. Современные российские беспилотники несут до 90 кг взрывчатки — втрое больше, чем раньше. Начинка варьируется: осколочные, термобарические, кассетные заряды.
У морского порта в Одессе — отдельные сложности: антенны РЭБ невозможно установить в море, а истребители ВСУ уязвимы для ракетных установок, размещённых в Крыму. Ракеты для перехвата Shahed слишком дороги, а их нехватка уже критична.
Еще один украинский военный, служащий в ПВО, рассказывает журналистам, что Россия использует новые ракеты «Бандероль» и всё чаще применяет сложные траектории, а также физические и электронные ловушки, чтобы «исчерпать наши боеприпасы и перегрузить систему».
Он уточняет, что ВСУ применяет комплексы NASAMS, советские С-300 и наземные приманки, но защиты юга Украины от баллистических ракет по-прежнему нет. Российские дроны теперь оснащаются до 16 модулями подавления помех, что требует более продвинутых средств РЭБ — которых у Украины нет.
Кроме того отмечается, что Patriot бесполезны против ракет Искандер. Системы плохо работают и не обеспечивает полной защиты: радиус покрытия — всего 25 км, а ракеты «Искандер» в финальной фазе меняют траекторию и используют ложные цели, сбивая расчёты с толку.
Просачивающиеся в западную прессу жалобы украинских военных – не первые. В середине марта итальянское издание Corriere della Sera уже писала о том, что две находящиеся на вооружении ВСУ батареи ПВО SAMP-T практически исчерпали запас ракет.
Еще одной серьезной проблемой ВСУ накануне предполагаемого летнего наступления России является кадровый потенциал. Как указывает Wall Street Journal, мобилизационная кампания провалилась, количество украинцев в возрасте 18-24 лет, которые согласились подписать контракт с ВСУ, на данный момент ничтожно по сравнению с реальными потребностями фронта.
«Пока мало кто из молодых людей подвержен влиянию «Контракта 18-24». Правительство заявляет, что только около 500 человек присоединились к схеме с момента ее запуска в феврале. Стена бюрократии часто затягивает процесс адаптации новобранцев, и многие из них охлаждают или бросают учебу под давлением родителей, по словам украинских чиновников», – сообщает издание.
По мнению журналистов, само появление таких контрактов «отражает серьезность дефицита живой силы, который препятствует оборонным усилиям Украины перед лицом непрекращающегося наступления России».
«Многие мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которым запрещено покидать страну, либо скрываются, либо заплатили взятки, чтобы незаконно бежать из страны и избежать призыва», – добавляет газета.
К тому же, активная реклама контракта для молодежи привела к росту недовольства среди украинских военнослужащих старшего возраста, которым не нравится, что они воюют за так, а молодым сулят бешеные, по украинским меркам, деньги. Щедрый вступительный бонус в 1 миллион гривен породил у его участников издевательское прозвище: «миллионеры», пишет издание.
«За блестящей рекламной кампанией программы стоит трудное решение, которое она ставит перед украинской молодежью. Несмотря на многомесячные дипломатические усилия президента Трампа, на горизонте не видно мира, украинские подростки мужского пола часто говорят, что перед ними стоит выбор: либо пойти в армию, либо попробовать профессиональную карьеру, которая может быть прервана мобилизацией, как только им исполнится 25 лет. Многие выбирают эмиграцию», – резюмирует WSJ.
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