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Французская газета Le Monde со ссылкой на собственный источник утверждает, что у ВСУ кончились ракеты для двух поставленных Италией и Францией зенитных батарей SAMP-T. Кроме того, по данным издания, Украина уже давно не получала боеприпасы для ЗРК французского производства Crotale.

В материале приводятся слова украинского офицера: чтобы справиться с массированными атаками дронов, Украине нужно гораздо больше систем дальнего действия, таких как Patriot, Iris-T и SAMP-T

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«Сегодня у нас нет ничего, чтобы защитить юг Украины от баллистических ракет», – жалуется военный.

Но не только юг, оборонять всю территорию Украины становится всё сложнее, признает газета. Количество и разнообразие целей (дроны, крылатые и баллистические ракеты), а также сложные траектории перегружают систему украинского ПВО.

В 2024 году Украине удалось выстроить эшелонированную оборону: мобильные зенитные установки, ракеты средней и большой дальности, вертолёты, истребители и средства РЭБ. Тогда удавалось сбивать до 90% дронов Shahed. Сейчас в некоторых районах этот показатель упал до 30%.

«Сегодня тенденция плохая», — сетует замкомандира одного из подразделений ПВО в Одесской области.

По его словам, дроны теперь летят на высоте 2000–3000 метров, что делает их недоступными для зенитной артиллерии. При скорости более 500 км/ч их крайне трудно перехватить. Современные российские беспилотники несут до 90 кг взрывчатки — втрое больше, чем раньше. Начинка варьируется: осколочные, термобарические, кассетные заряды.

У морского порта в Одессе — отдельные сложности: антенны РЭБ невозможно установить в море, а истребители ВСУ уязвимы для ракетных установок, размещённых в Крыму. Ракеты для перехвата Shahed слишком дороги, а их нехватка уже критична.

Еще один украинский военный, служащий в ПВО, рассказывает журналистам, что Россия использует новые ракеты «Бандероль» и всё чаще применяет сложные траектории, а также физические и электронные ловушки, чтобы «исчерпать наши боеприпасы и перегрузить систему».

Он уточняет, что ВСУ применяет комплексы NASAMS, советские С-300 и наземные приманки, но защиты юга Украины от баллистических ракет по-прежнему нет. Российские дроны теперь оснащаются до 16 модулями подавления помех, что требует более продвинутых средств РЭБ — которых у Украины нет.

Кроме того отмечается, что Patriot бесполезны против ракет Искандер. Системы плохо работают и не обеспечивает полной защиты: радиус покрытия — всего 25 км, а ракеты «Искандер» в финальной фазе меняют траекторию и используют ложные цели, сбивая расчёты с толку.

Просачивающиеся в западную прессу жалобы украинских военных – не первые. В середине марта итальянское издание Corriere della Sera уже писала о том, что две находящиеся на вооружении ВСУ батареи ПВО SAMP-T практически исчерпали запас ракет.

Еще одной серьезной проблемой ВСУ накануне предполагаемого летнего наступления России является кадровый потенциал. Как указывает Wall Street Journal, мобилизационная кампания провалилась, количество украинцев в возрасте 18-24 лет, которые согласились подписать контракт с ВСУ, на данный момент ничтожно по сравнению с реальными потребностями фронта.

«Пока мало кто из молодых людей подвержен влиянию «Контракта 18-24». Правительство заявляет, что только около 500 человек присоединились к схеме с момента ее запуска в феврале. Стена бюрократии часто затягивает процесс адаптации новобранцев, и многие из них охлаждают или бросают учебу под давлением родителей, по словам украинских чиновников», – сообщает издание.

По мнению журналистов, само появление таких контрактов «отражает серьезность дефицита живой силы, который препятствует оборонным усилиям Украины перед лицом непрекращающегося наступления России».

«Многие мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которым запрещено покидать страну, либо скрываются, либо заплатили взятки, чтобы незаконно бежать из страны и избежать призыва», – добавляет газета.

К тому же, активная реклама контракта для молодежи привела к росту недовольства среди украинских военнослужащих старшего возраста, которым не нравится, что они воюют за так, а молодым сулят бешеные, по украинским меркам, деньги. Щедрый вступительный бонус в 1 миллион гривен породил у его участников издевательское прозвище: «миллионеры», пишет издание.