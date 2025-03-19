«Не в национальных интересах США»: Карасев смирился с потерей территорий
Украинцам придётся смириться с тем, что часть их страны станет Россией.
Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Наши территории останутся оккупированными, по факту?» – спросила ведущая.
«Ну, как в Прибалтике было. Уолц же сказал, что освобождение территорий Украины не в национальных интересах США. Куда уж буквальнее.
Ну, я понимаю, мы с этим не согласны. И действительно, признавать никто не собирается. Быть с этим согласным – это уголовная статья. Но жить с этим как-то придется, если американцы так сказали», – ответил Карасев.
«Ведь это нереалистично, с военной точки зрения. Значит, это будет пример Прибалтики, которую Америка считала оккупированной Советским Союзом, не признавала в качестве международно признанной территории Советского Союза, но работала с Советским Союзом, разрядка, визиты, и прочее.
Так что, ну, наверное, вот как-то так придется решать. То есть, конечно, никто не признает, но, де-факто, придется как-то с этим уживаться», – добавил политолог.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: