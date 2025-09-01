Не помогли ни Лукашенко, ни Си: Моди заблокировал вступление Азербайджана в ШОС

Индия в очередной раз заблокировала членство Азербайджана в ШОС, несмотря на то, что Китай поддержал заявку Баку на вступление.

Об этом сообщил англоязычный азербайджанский новостной канал AnewZ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Дипломатические источники указывают на то, что данное решение связано с тесными отношениями Азербайджана с Пакистаном, хотя оно не меняет курс Баку, а скорее подчёркивает ограниченность и недальновидность подхода Индии», – говорится в публикации азербайджанских «аналитиков».

Также утверждается, что Пакистан заблокировал вступление Армении в ШОС.

Политолог Юрий Баранчик предполагает, что Индия отказала Азербайджану по просьбе России. Накануне саммита ШОС в Китае президент Ильхам Алиев выступил с оскорбительным интервью, в котором обвинил Россию в оккупации Азербайджана.

«Красиво разыграли комбинацию. И Москва, типа, не при делах. Думай-те», – написал Баранчик в своем тгк.

Его коллега Павел Данилин считает, что Москве не нужно было уходить в тень.

«Дели поступил хорошо и правильно. По хорошему – нам бы стоило тоже блокировать вступление Баку в ШОС», – написал он.

В Тяньцзине с Алиевым не стали встречаться ни президент РФ Владимир Путин, ни другие лидеры крупных стран. В кулуарах с азербайджанским президентом был замечен лишь его белорусский коллега Александр Лукашенко. Он показывал Алиеву какие-то бумаги.

