Не хотят зависеть от США: Британия резко увеличит собственное производство взрывчатки для снарядов

Сергей Рыжов.  
22.04.2025 09:42
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, США, Экономика


The Guardian пишет о планах Британии значительно увеличить собственное производство взрывчатых веществ, чтобы не зависеть в вопросе боеприпасов от США и Франции.

Отмечается, что такие планы появились на фоне того, как британские и европейские оборонные компании отказываются от покупки оружия и оборудования американского производства из-за опасений, что президент Дональд Трамп превратит страну в ненадежного военного партнера. 

The Guardian пишет о планах Британии значительно увеличить собственное производство взрывчатых веществ, чтобы не...

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Подтверждает эти планы и The Times. Издание сообщает, что британская оборонная компания BAE Systems разрабатывает новые методы производства достаточного количества взрывчатки и топлива в Великобритании, чтобы отвечать требованиям Министерства обороны и экспорта.

«Один из способов крупнейшего оборонного подрядчика в Европе достичь цели — создание заводов по производству взрывчатки RDX по всей Британии. Такую взрывчатку используют в 155-миллиметровых снарядах. BAE Systems также постарается построить три новых объекта, чтобы добавить «устойчивости и поддержать наращивание производства критических боеприпасов», – говорится в материале.

По словам министра обороны Великобритании Джона Хили, оборонная промышленность «является основой нашей способности сражаться и побеждать на поле боя».

«Укрепление собственного артиллерийского производства является важным шагом в изучении уроков Украины, повышении устойчивости нашей промышленности и превращении обороны в двигатель роста», – добавил Хили.

При этом в BAE Systems заявили, что компания разработала новые методы создания оружия. Он был описан как «инновационный» способ не отставать от спроса, устраняя необходимость в нитроцеллюлозе и нитроглицерине, которые пользуются большим спросом в глобальных цепочках поставок.

Ранее компания импортировала взрывчатку гексогена из двух основных источников: США и Франции. Тем не менее, она хочет быть в месте, где ее боеприпасы считаются «свободными от itar», что означает, что их можно покупать и продавать без каких-либо ограничений со стороны Соединенных Штатов.

«Наш скачок в производстве синтетической энергии и ракетного топлива укрепит устойчивость цепочки поставок Великобритании и поддержит наращивание производства критически важных боеприпасов для удовлетворения растущего спроса в ответ на все более неопределенный мир, в котором мы живем. Это также поддерживает экономический рост за счет высококвалифицированных рабочих мест и потенциальных экспортных возможностей», — сказал Стив Кардью, директор по развитию бизнеса в области морской и наземной обороны в BAE Systems.

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