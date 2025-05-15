НАТО собирается вооружать Украину даже в случае заключения мира

Елена Острякова.  
15.05.2025 15:56
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Украина


НАТО разделяет стремление президента США Дональда Трампа достигнуть мира на Украине.

Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил сегодня на пресс-конференции в Турции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО разделяет стремление президента США Дональда Трампа достигнуть мира на Украине. Об этом генсек...

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«Мы подтвердили нашу поддержку срочных усилий президента Трампа по скорейшему завершению войны. Справедливый и прочный конец как можно скорее — это приоритет, который мы все разделяем», – заявил генсек НАТО.

При этом он подчеркнул, что НАТО намерена увеличивать свои инвестиции в оборону и поддерживать Украину.

«Мы подтвердили нашу долгосрочную поддержку Украины. Речь идет не о разжигании войны. Речь о том, чтобы Украина могла защитить себя сегодня и в будущем. И с урегулированием, и без него ясно, что наша поддержка Украины будет и впредь иметь значение для обеспечения прочного мира», – сказал Рютте.

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