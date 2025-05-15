НАТО собирается вооружать Украину даже в случае заключения мира

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НАТО разделяет стремление президента США Дональда Трампа достигнуть мира на Украине.

Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил сегодня на пресс-конференции в Турции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы подтвердили нашу поддержку срочных усилий президента Трампа по скорейшему завершению войны. Справедливый и прочный конец как можно скорее — это приоритет, который мы все разделяем», – заявил генсек НАТО.

При этом он подчеркнул, что НАТО намерена увеличивать свои инвестиции в оборону и поддерживать Украину.