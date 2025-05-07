НАТО нужно быстрее договариваться с Россией, – Орбан
Война на Украине уничтожает Европу, которая сражается, по сути, ни за что. Странам НАТО нужно скорее искать компромисс с Россией и договариваться.
Об этом в эфире видеоблога Spectator заявил политический директор офиса премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, его однофамилец Балаш Орбан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы можем и должны найти долгосрочное соглашение не только по Украине, но и о том, что будет происходить между НАТО и Россией. Потому что нам нужно решить эту проблему, потому что в последние 30 лет напряжение только росло, и это порождает эскалацию, что довольно опасно.
И сейчас, когда во главе стоят американцы, надеюсь, что мы сможем найти долгосрочное стратегическое решение и соглашение между западным миром, странами НАТО, как бы вы их ни называли, и русскими. Это то, что нам нужно для долгосрочного устойчивого мира. И меня очень расстраивает, что многие европейские страны сейчас не поддерживают позицию американцев, которая является первой разумной позицией за долгое время. Они на самом деле каждый день пытаются подорвать усилия американцев, и это ни к чему не приводит.
Эта война разрушает Европу, уничтожает ее конкурентоспособность, уничтожает низкие цены, уничтожает ее компании, уничтожает ее глобальное положение. Так что, чем скорее мы сможем это закончить, тем лучше будет для всех», – отметил Орбан.
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