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Французское издание Le Monde снова нагнетает истерику вокруг Сувалкского коридора в Польше, которому якобы угрожает Россия.

«Красный советский флаг с серпом и молотом — точная копия поднятого в 1945 году над зданием Рейхстага — развевается на пересечении трех границ, разделяющих Калининградскую область, Польшу и Литву. Именно в этом месте, на пересечении территории России и двух стран-членов НАТО, начинается Сувалкский коридор. Считающийся чрезвычайно чувствительным местом в случае общего конфликта между Москвой и европейскими столицами, этот 65-километровый участок земли, проходящий по линии разграничения между Литвой на севере и Польшей на юге, с двух сторон окружен российским анклавом Калининградской области на западе и Белоруссией на востоке. В северо-восточной Польше НАТО проводит учения с целью защиты этой уязвимой точки Европы, окруженного российским анклавом Калининградом и Белоруссией. Военные маневры там активизировались», – говорится в публикации.

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По мнению опрошенных издание западных экспертов, России и ее союзнику Белоруссии достаточно захватить этот коридор, чтобы отрезать сухопутный доступ к странам Прибалтики. Этот сценарий вызывает в НАТО опасения с тех пор, как Владимир Путин в 2022 году бросил свои войска на Украину. С того момента, как выразился польский премьер Туск, «это уникальное место ( Сувалки – ПН) приобрело «довоенный» вид».

«Это один из районов, наиболее подверженных риску конфликта в Европе, — говорит Марек Сверчинский, эксперт по вопросам безопасности в аналитическом центре Polityka Insight в Варшаве. — Конечно, НАТО также имеет военные позиции на территории стран Балтии, но без подкрепления из Сувалкского коридора их защита, вероятно, станет невозможной».

Издание напоминает, что к западу от коридора Польша постепенно закрыла 600 километров ранее открытой с 1991 года после распада СССР границы с Калининградской областью России.

«Россияне ездили за покупками в супермаркеты Польши, а поляки — за бензином и алкоголем, которые были дешевле в Кадининграде. Теперь из четырех пограничных пунктов, которые в 2019 году обслуживали до 3,5 миллиона пассажиров, осталось только два, и они все менее посещаемы», – говорится в статье.

Сорняки начали зарастать на порогах кафе на главном пограничном пункте к северу от Голдапа. Пожелтели плакаты заброшенных обменных пунктов – так газета описывает нынешнее состояние территории.

«С 2022 года границу могут пересекать только обладатели шенгенской визы, которые учатся или имеют супруга или супругу польского гражданства: россияне больше не могут приезжать за покупками, как раньше», — поясняет майор Мирослава Александрович из польской пограничной службы, чьи подразделения патрулируют днем и ночью линию, укрепленную колючей проволокой, датчиками движения и камерами.

А в нескольких десятках метров от деревни Домбровка густая тишина окружает укрепленное ограждение, нарушаемая лишь жужжанием десятков ульев.

«В 2024 году у нас было только три случая незаконного пересечения границы, один запрос о предоставлении убежища, один грузин, который хотел сесть на самолет в Гданьске, и один молдаван», — с удовлетворением сообщает майор Александрович.

Три ряда тройных «зубов дракона», бетонных блоков, предназначенных для препятствия продвижению танков, на протяжении десятков метров предшествуют забору. Разрытая земля предвещает окоп. Это первые элементы «восточного щита», созданного Варшавой в ноябре 2024 года для обеспечения безопасности северо-восточной Европы и стран-членов НАТО.

В Ожише численность польской армии увеличилась более чем вдвое, пишет издание.

«Мы активно набираем людей, добровольцев, которые впоследствии становятся резервистами, а также молодых людей, которые после учебы могут поступить на военную службу в звании капрала», — подтверждает представитель армии Кароль Франковский.

В дополнение ко всему, в марте этого года Польша, Литва, Латвия и Эстония объявили о намерении выйти из Оттавского договора, который запрещает производство и использование противопехотных мин.