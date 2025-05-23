Нашу активность критикует даже Брюссель! – Гросу поставил европейцам в пример диктатуру в Молдове

Елена Острякова.  
23.05.2025 19:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 194
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Россия использует Молдову как подопытную крысу на национальных выборах.

На это пожаловался спикер парламента Молдовы Игорь Гросу на 9-м Форуме по безопасности на Черном море и Балканах в Румынии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия использует Молдову как подопытную крысу на национальных выборах. На это пожаловался спикер парламента...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это будет жаркая осень. Мы не недооцениваем опасность. Я думаю, мои коллеги из Румынии это понимают. У них тоже был предвыборный марафон. РФ использует определенные инструменты в Республике Молдова. Мы являемся для них испытательной лабораторией. Они проверяют свои нарративы, свои инструменты вмешательства в нашей стране, а затем запускают их в массовое производство», – сказал Гросу.

Он похвастался, что проявляет такую «жесткость» по отношению к «российским саботажникам», что даже не очень чистоплотный в политике Брюссель критикует Кишинев.

«Мы проявляем активность, хотя иногда нас критикуют за это западные партнеры. Нам нужно быть жесткими, когда мы реагируем. Потому что мы применяем верховенство закона и в рамках закона должны быть жесткими по отношению к нарушителям. РФ и ЧВК «Вагнер» не понимают вежливых замечаний», – разошелся молдаванский румын.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить