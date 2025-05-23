Нашу активность критикует даже Брюссель! – Гросу поставил европейцам в пример диктатуру в Молдове
Россия использует Молдову как подопытную крысу на национальных выборах.
На это пожаловался спикер парламента Молдовы Игорь Гросу на 9-м Форуме по безопасности на Черном море и Балканах в Румынии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Это будет жаркая осень. Мы не недооцениваем опасность. Я думаю, мои коллеги из Румынии это понимают. У них тоже был предвыборный марафон. РФ использует определенные инструменты в Республике Молдова. Мы являемся для них испытательной лабораторией. Они проверяют свои нарративы, свои инструменты вмешательства в нашей стране, а затем запускают их в массовое производство», – сказал Гросу.
Он похвастался, что проявляет такую «жесткость» по отношению к «российским саботажникам», что даже не очень чистоплотный в политике Брюссель критикует Кишинев.
«Мы проявляем активность, хотя иногда нас критикуют за это западные партнеры. Нам нужно быть жесткими, когда мы реагируем. Потому что мы применяем верховенство закона и в рамках закона должны быть жесткими по отношению к нарушителям. РФ и ЧВК «Вагнер» не понимают вежливых замечаний», – разошелся молдаванский румын.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: