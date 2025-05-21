Время, когда Украина еще может сохраниться, стремительно сокращается.

Об этом эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не будем думать о Зеленском, он о себе подумает. У него есть честные трудовые, скажем так, сбережения, честно наворованные деньги из этих американских подрядов в достаточном количестве. Ну, одиннадцатизначные циферки – я не знаю, но там на десяточку хватает, с девятью нулями. А у вас что есть? Долги и земля у «Блэкрока», 47% к концу 2023 года. И что, за что боролись? За что вообще-то весь этот сыр-бор был, за что люди погибают?

За то, что единственные населенные пункты, которые растут, вернее участки в этих населенных пунктах, в том числе и большие города, которые действительно растут, – это кладбища со знаменами, самых молодых людей, фертильных, работоспособных, образованных, те они там гниют, удобряют. За это что ли? Ну, я понимаю, что это нелегко…

Ну, слушайте, если как-то не собраться, то тогда будут еще тысячи грести, тысячи закапывать, а многие даже будут гнить и не будут их доставать для того, чтобы хотя бы похоронить по-человечески, с крестом их отпеть. Если вы не поймёте, что время, когда можно было изменить эту политическую ситуацию, ну, мягко говоря, давным-давно ушло и, наверное, скоро не вернётся, – поэтому нужно идти на крутой подъём, по-другому уже, ровненько, не получится», – заявил Пасков.