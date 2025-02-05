На Украине подорван очередной военкомат
В городе Каменец Подольский произошел взрыв у местного военкомата (ТЦК).
Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Сегодня, 5 февраля, около 13:00 в Каменце-Подольском возле помещения местного ТЦК произошел взрыв. В настоящее время на месте работают все экстренные службы, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа ГУНП в Хмельницкой области», – говорится в сообщении.
Других подробностей нет.
«Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются. О деталях будет сообщено впоследствии», – добавили полицаи.
На днях были подорваны военкоматы в Павлограде и Ровно, где ранения получили несколько ВСУшников, что сегодня признала пресс-служба СБУ, отчитавшаяся о задержании людей, заложивших взрывчатку «по заданию российских спецслужб».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: