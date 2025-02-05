На Украине подорван очередной военкомат

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В городе Каменец Подольский произошел взрыв у местного военкомата (ТЦК).

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, 5 февраля, около 13:00 в Каменце-Подольском возле помещения местного ТЦК произошел взрыв. В настоящее время на месте работают все экстренные службы, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа ГУНП в Хмельницкой области», – говорится в сообщении.

Других подробностей нет.

«Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются. О деталях будет сообщено впоследствии», – добавили полицаи.

На днях были подорваны военкоматы в Павлограде и Ровно, где ранения получили несколько ВСУшников, что сегодня признала пресс-служба СБУ, отчитавшаяся о задержании людей, заложивших взрывчатку «по заданию российских спецслужб».