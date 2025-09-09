«Мы забыли, что такое отдых» – офицер ВСУ жалуется на круглосуточные атаки русских

Вадим Москаленко.  
09.09.2025
  (Мск) , Киев
Просмотров: 143
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинской армии настолько не хватает людей, что находящиеся на передовой вынуждены сражаться круглосуточно.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир роты БПЛА 63 ОМБр ВСУ Сергей Тимофейко с позывным «Кинг», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В последнее время продвижение русских очень ощутимо, потому что количество вражеской пехоты, которая пролазит по Серебрянскому лесу, увеличилось в несколько раз. Враг подтянул неплохие пехотные резервы.

Круглосуточно днём и ночью происходят попытки проникновения этих групп между нашими позициями, заходят нам в тыл. Количественный перевес врага сказывается, и мы видим это на карте», – сказал ВСУшник.

«Враг всегда доминировал по количеству пехоты, а теперь он в несколько раз наращивает усилия по атаке дронами. На одном только нашем направлении российские подразделении имеют 30-40 экипажей БПЛА, и собираются увеличить до 70-80 экипажей.

Соответственно, страдает наша логистика, нам приходится создавать мобильные огневые точки, а для этого нужны люди, которых катастрофически не хватает. Последствия сорванной мобилизации ощущаются в масштабах государства.

У меня не осталось ни одного человека, который с гражданской жизни ещё помнит слово выходной», – резюмировал Тимофейко.

