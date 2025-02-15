Мы проиграем через пять лет, если не начнем скидываться больше, – генсек НАТО

Если члены НАТО не увеличат свои расходы на оборону, то уже через несколько лет, в случае конфликта с Россией, Альянс проиграет.

Об этом в рамках второго дня Мюнхенской конференции по безопасности заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора». По признанию генсека, у стран-членов Альянса оказались большие проблемы в ряде секторов обороны.

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