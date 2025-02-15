Мы проиграем через пять лет, если не начнем скидываться больше, – генсек НАТО

Анатолий Лапин.  
15.02.2025 16:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, Русофобия


Если члены НАТО не увеличат свои расходы на оборону, то уже через несколько лет, в случае конфликта с Россией, Альянс проиграет.

Об этом в рамках второго дня Мюнхенской конференции по безопасности заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».  По признанию генсека, у стран-членов Альянса оказались большие проблемы в ряде секторов обороны.

Если члены НАТО не увеличат свои расходы на оборону, то уже через несколько лет,...

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«Это нужно делать не только потому, что президент Трамп считает это справедливым, но и потому, что мы должны понимать, что мы должны защищать себя. И мы не сможем защититься через четыре или пять лет, если будем придерживаться двух процентов.

Сейчас в НАТО есть процесс, в ходе которого мы приходим к совместным выводам о том, какие пробелы есть в области ракет большой дальности, в области наших армий, в области нашей противовоздушной и противоракетной обороны, в области нашей военной мобильности, и это приведет к тому, что сумма будет намного больше, чем 2%.

Решение мы примем, как только согласуем эти цели, но мы к этому приближаемся. Я предполагаю, что мы сделаем это в апреле-мае, но их число будет намного больше 2%», – заверил Рютте.

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