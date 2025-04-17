Мы потеряли главную козырную карту. Вся надежда на США – депутат Рады

У Украины нет никаких карт для переговоров о мире. Единственный козырь – оккупированную ВСУ часть Курской области уже потеряли.

Об этом в эфире видеоблога «Увага: КІРІЯ» заявила депутат Верховной рады, бывший член правящей команды Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Общая ситуация в переговорном процессе Украины – я не вижу, чтобы она изменилась. У нас нет какой-то карты, которую бы мы могли сыграть в этом переговорном процессе. И как кто бы ни говорил, мы сейчас все равно выступаем с более слабой стороны и позиции, чем могла бы быть. Вот поэтому здесь вопрос уже и надежда на Америку и на то, как Трамп будет реагировать на принятие или непринятие Путиным условий. Также с нашей стороны будут ли приняты те условия, которые будут выдвигаться Россией и США, увидим…

Нету. Ну какой козырь? Курск мы потеряли, Курскую область мы потеряли. Они могут рассказывать все, что угодно, что это такой был план, еще какой-то был план, только они оправдывают факт того, что мы потеряли Курскую область. Вот это было переговорной картой по большому счету. А то, что они пробуют наступать, вы знаете лучше сохранить свое, в первую очередь сохранить личный состав», – заявила Скороход.