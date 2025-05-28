Ограничения на удары западным дальнобойным оружием по России давно сняты, а разрешение на применение немецких «Таурус» не изменит ход конфликта.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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