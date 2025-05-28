Мы давно бьем по России западными ракетами. «Таурус» ничего не изменят – офицер ВСУ
Ограничения на удары западным дальнобойным оружием по России давно сняты, а разрешение на применение немецких «Таурус» не изменит ход конфликта.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Не рассчитываю. Причин для этого есть несколько. Прежде всего, количество ракет «Таурус», которое доступно в Германии. Вторая тема, а сколько они нам готовы будут передать? Я хочу подчеркнуть, что, условно говоря, если нам дадут 200 ракет «Таурус», это изменит ситуацию на фронте или, возможно, ситуацию с экономикой России? Конечно нет. Ну вот и все, можно дальше не продолжать эту историю в этом ключе.
С точки зрения политического заявления, с точки зрения связи с нашим союзником на будущее. Но в корне, если мы говорим только о «Таурусе», то их не так много в Германии, и еще раз подчеркиваю, даже если нам дадут 100-200 ракет, это так же, как мы могли иметь завышенные ожидания от ракет, «Атакамс». И что? Ну дали нам тех несколько «Атакамс». И это изменило ситуацию на фронте? Нет.
Громкое заявление Мерца о том, что снимаются любые ограничения – слушайте, ну они у нас уже давно сняты. Вспомните, что мы делали на Курщине? И использовали ли мы западное оружие? Конечно. Еще раз подчеркиваю, вопрос не в самой ракете «Таурус», а вопрос в ее количестве, сколько нам их дадут», – заявил Лапин.
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