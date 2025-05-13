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Вчера истек срок ультиматума лидеров ЕС, выдвинутого России. Москва ожиданием проигнорировала требования прекратить огонь.

В противном случае прозвучала угроза ввести новые антироссийские санкции.

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«Рамки были предоставлены. Все понятно. У Москвы дедлайн до вечера», – пафосно пригрозил президент Франции Эммануэль Макрон.

Впрочем, судя по ситуации на фронте, никакого прекращения огня нет и близко. Так, украинские формирования не оставляют попыток вновь прорваться на территорию Курской области, теперь уже в Глушковском районе – бои идут селе Теткино. Российские же войска продолжают наступление на ряде участков и уже вплотную приблизились к заходу в Днепропетровскую область, до административных границ которой осталось менее километра.

Кроме того, продолжается украинское отступление между Дзержинском и Красноармейском, где ВС РФ движутся в сторону Константиновки.

На Украине жалуются, что Москва приогнорировала ультиматумы ЕС.