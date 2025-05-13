Москва демонстративно наплевала на дедлайн Макрона
Вчера истек срок ультиматума лидеров ЕС, выдвинутого России. Москва ожиданием проигнорировала требования прекратить огонь.
В противном случае прозвучала угроза ввести новые антироссийские санкции.
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«Рамки были предоставлены. Все понятно. У Москвы дедлайн до вечера», – пафосно пригрозил президент Франции Эммануэль Макрон.
Впрочем, судя по ситуации на фронте, никакого прекращения огня нет и близко. Так, украинские формирования не оставляют попыток вновь прорваться на территорию Курской области, теперь уже в Глушковском районе – бои идут селе Теткино. Российские же войска продолжают наступление на ряде участков и уже вплотную приблизились к заходу в Днепропетровскую область, до административных границ которой осталось менее километра.
Кроме того, продолжается украинское отступление между Дзержинском и Красноармейском, где ВС РФ движутся в сторону Константиновки.
На Украине жалуются, что Москва приогнорировала ультиматумы ЕС.
«Враг не прекратил огонь. Есть шахеды в нашем воздушном пространстве. Тактическая авиация оккупантов пускает КАБы в штатном режиме. Арта, РСЗВ, фпв – в штатном режиме с тенденцией к увеличению (потому что уже возросла интенсивность штурмов в Донецкой области). Теперь – слово за Европой. Если на Трампа бесполезно рассчитывать, то Европа должна показать, как она соблюдает свое слово.
Если ЕС и Британия не введут новые санкции и не объявят новые пакеты помощи Украине, цена всем тем ультиматумам – как туалетной бумаге в базарный день», – пишет украинский военкор-русофоб и волонтер ВСУ Богдан Мирошников.
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