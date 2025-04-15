Мобилизацию на Украине хотят продолжать до существования России

Мобилизация на Украине должна будет продолжаться ещё десятки лет.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мир даёт нам один выбор – это либо погибать с оружием в руках, либо погибать без оружия в руках, в тюрьмах, по пытками, и тому подобное. Все, что мы видели Буче и других местах. Когда люди подвергаются этим всем манипуляциям и говорят: «Зачем оно тебе нужно, да не надо туда идти, да надо отсидеться и пересидеть», тогда у нас и происходят эти все проблемы.

Потому что один доброволец, который мотивирован, на него можно возложить больше обязанностей. Он может больше выполнять, особенно если это молодой человек, физически просто вытаскивать больше задач», – сказал Жмайло.