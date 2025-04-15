Мобилизацию на Украине хотят продолжать до существования России

Вадим Москаленко.  
15.04.2025 14:43
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Россия, Украина


Мобилизация на Украине должна будет продолжаться ещё десятки лет.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Мобилизация на Украине должна будет продолжаться ещё десятки лет. Об этом в эфире «Радио НВ»...

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«Мир даёт нам один выбор – это либо погибать с оружием в руках, либо погибать без оружия в руках, в тюрьмах, по пытками, и тому подобное. Все, что мы видели Буче и других местах. Когда люди подвергаются этим всем манипуляциям и говорят: «Зачем оно тебе нужно, да не надо туда идти, да надо отсидеться и пересидеть», тогда у нас и происходят эти все проблемы.

Потому что один доброволец, который мотивирован, на него можно возложить больше обязанностей. Он может больше выполнять, особенно если это молодой человек, физически просто вытаскивать больше задач», – сказал Жмайло.

«Президент подтвердил, что это не на повестке дня. И независимо от любых переговоров, или прекращении огня – путь рекрутинга, путь контрактов, путь, чтобы армия становилась таким большим ситом, через которое должны проходить граждане Украины, это на десятки лет, вплоть до того момента, пока существует Российская Федерация», – добавил рекрутёр.

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