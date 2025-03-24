Масштабная авария в Крыму. Погибли люди

Катя Добрина.  
24.03.2025 12:58
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Происшествия


Под Симферополем с участием рейсового автобуса произошло серьезное ДТП. Погибли 6 человек, еще 20 пострадали, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пригородный автобус, следовавший из Аркадьевки в Симферополь, на полном ходу влетел в стоящие на обочине грузовики с отсевом. Водитель утверждает, что его ослепило солнце, и грузовиков он не увидел.

Под Симферополем с участием рейсового автобуса произошло серьезное ДТП. Погибли 6 человек, еще 20...

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Экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин отмечает, что причин аварии могло быть несколько.

«Трагедии такого масштаба в Крыму давно не происходило. Автобус столкнулся с припаркованными грузовиками на обочине. Причин здесь может несколько: усталость водителя, уснул, отвлечение водителя на телефон, психоэмоциональное состояние водителя, медицинское состояние.

Также отдельное внимание стоит обратить на отстой грузовиков на обочине. Все эти факторы придется изучить следствию, но жизни увы не вернешь», – отметил Цуркин в своем телеграм-канале.

Прокуратура Крыма инициировала возбуждение двух уголовных дел по факту смертельной аварии: по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также по статье о нарушении водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

На месте работают специалисты регионального управления Следкома РФ.

«Проводится осмотр тел погибших и ведется работа с потерпевшими. Назначены все необходимые экспертизы по техническому состоянию автобуса и грузовика. Изучается документация по предрейсовому осмотру водителей и транспортных средств. Составлена схема происшествия, в рамках которой следователи установят виновника аварии», – сообщила старший помощник руководителя главка СК Ольга Постнова.

Спешащий на вызов автомобиль спасательной службы тоже попал в аварию. Он проехал на красный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Но водитель «Лады» решил не пропускать машину МЧС, в результате чего произошло столкновение. Мужчина госпитализирован.

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