Как уже многие слышали, главная новость в сегодняшней геополитике после саммита ШОС в Китае – это требования Зеленского о предоставлении гарантий безопасности для Украины. В блок «гарантий» входят: армия, союзники по «НАТО-лайт» и санкции.

Об этом в авторской колонке напоминает Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

То есть, Зеленский требует сохранение нынешней численности армии ВСУ, которую должны содержать и оплачивать на Западе. Также Зеленский требует вхождения Украины в НАТО без формального членства в Альянсе, чтобы западные союзники могли официально воевать против России на территории Украины. Кроме того, Зеленский хочет сохранения санкционного давления на Россию и направления замороженных российских активов в пользу Украины.

Начнём с того, что Россия ещё за три месяца до СВО, в декабре 2021 года, требовала гарантий безопасности для сохранения мира, которые на Западе назвали «ультиматумом Путина». Этот жест должен был объяснить, что Россия не хочет войны, а результаты этих переговоров могли бы действительно гарантировать безопасность Украины. Поэтому не лишним будет напомнить, что изначально Россия предлагала безопасность для Украины, а сегодняшние требования Зеленского наоборот заключаются в сохранении войны.

Ведь содержание 800-900 тысяч военных и продолжение полного вооружения ВСУ – это ничто иное, как финансирование милитаризованного режима на границах России, что очень похоже на продолжение войны, да ещё с правом воевать странам НАТО против России и с усилением санкций, вплоть до передачи замороженных активов РФ в пользу Украины. Причём в этих требованиях нет даже намёка на какую-либо безопасность для самой России. Зеленский предлагает просто усилить и раздуть ВСУ, которые даже в случае заключения мира будут сидеть на границе с Россией и ждать очередной команды «фас».

А эскалация обязательно наступит. Ведь зачем кому-то кормить и содержать около миллиона человек просто так? Такие огромные армии оплачиваются только для войны, а не ради «гарантий безопасности». Иначе говоря, Зеленский просто хочет времени и денег для ВСУ, чтобы зализать раны и снова воевать, но уже с усиленных позиций.

Поэтому ни о каких переговорах речи быть не может, поскольку говорить с Зеленским не о чем. Такие требования могут принадлежать не лидеру воюющей страны, которая вот-вот рухнет, а чужой марионетке. Возможно, головой Зеленского как раз и говорит тот самый хозяин, что сегодня отправляет послание для России: ни Трамп, ни кто-либо ещё не сможет остановить настоящий центр принятия решений. Его называют по-разному: кто-то – «глубинным государством», кто-то – «глобальным предиктором», а кто-то – транснациональным капитализмом.

Впрочем, если обратить внимание на основных держателей капиталов на Украине, то идея о транснациональных корпорациях подходит лучше всего. Ведь западные транснациональные корпорации во главе с Blackrock давно владеют Украиной. Они за бесценок уже давно купили украинские пахотные земли, недра, порты, промышленность, энергетику и даже самих украинцев, которым закрывают и открывают границы, когда и для кого вздумается, чтобы война до последнего украинца продолжалась дальше.

И если послание хозяев Зеленского такое, то для них война на Украине ещё не принесла желаемого результата.