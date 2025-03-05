Лукашенко: Меня благодарили ЦРУ и Ми-6

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Западные спецслужбы непублично поблагодарили президента Белоруссии за его роль в подавлении мятежа лидера ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в 2023 году.

Об этом сам Александр Лукашенко рассказал в интервью американскому блогеру Марио Навфалю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мои действия были оценены Западом, что меня удивило. Даже ЦРУ и Ми-6 это очень высоко оценили. Почему? Об этом не принято публично говорить, но Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке. И западники допускали, что он может свергнуть существующую власть и захватить ядерное оружие. Вот за это вы меня непублично благодарили», – сказал Лукашенко.

Он считает, что в случае успеха пригожинского мятежа он был бы подавлен США и Великобританией.