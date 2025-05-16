«Лично слышал от президента» – Билялов о реабилитации депортированных народов Крыма

Президент России Путин признал, что крымско-татарский народ больше всего пострадал от депортации и теперь делает все, чтобы это исправить.

На это в эфире телеканала «Миллет» указал президент РОО «Общество крымских татар «Инкишаф» Эскендер Билялов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент на встрече с нами, с крымскими татарами, сказал, что больше всех пострадал крымско-татарский народ. И это надо исправлять. Я думаю, Россия делает все, чтобы это исправить. И то, что президент принял указ о реабилитации, я думаю, можно поставить тонны золота, и этот указ перевесит. Мы этот указ ждали десятилетиями. Президент помог построить соборную мечеть в Симферополе, и я думаю, она входит в десятку лучших мечетей Европы и мусульманских стран. В Российской Федерации построены детские сады – сейчас в Крыму нет очереди, построили школы. Достроили школу, которую строили четыре президента – на Фонтанах. Я думаю, это говорит о том, что Россия заинтересована в том, чтобы именно наш народ проживал у себя на Родине», – подчеркнул он.

По словам общественника, не только крымские татары, но все жители Крыма могут оценить комфорт и благоустройство в республике.