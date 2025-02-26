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Необходимо незамедлительно снять санкции с Сирии, от чего отказывается Евросоюз, требуя от Дамаска порвать с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил на пресс-конференции в Катаре заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Он обратил внимание, что санкции били в первую очередь по народу. Они продолжают действовать даже после смены правительства, которое «Запад считает более приемлемым».

«Европейцы пытались выдвигать требования такого рода: любое послабление в санкционном режиме должно предполагать вышвыривание России из САР. Это тот же менталитет, который Европу отличал в последнее время – или с нами, или против нас», – сказал министр.

Он добавил, что точно так было, когда готовилась почва для отрыва Украины от России. По его словам, ЕС «пытается подорвать тенденцию», наметившуюся в процессе мирного урегулирования украинского конфликта, объявляя о новых пакетах военной помощи Киеву.

«Науськивает его на продолжение боевых действий, прямо заявляя, как это сделал премьер Дании, что для Украины мир хуже войны», – обратил внмиание Лавров.