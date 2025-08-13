«Купянску наступает до побачення» – ВСУшник

Если ВС РФ приближаются какому-либо городу менее чем на 20 километров, то с этим населенным пунктом рано или поздно ВСУ придется прощаться.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора, на канале «Альфа и Омега» заявил украинский военный с позывным «Историк».

«Задача противника, в принципе, приблизиться к любому городу на дистанцию менее 20 километров. И 20 километров – это, мягко сказать, уже ничего хорошего вообще. А меньше 20 километров – это уже всё, это уже пиши пропало», – сказал гость эфира.

Он перечислил проблемные населенные пункты.

«Сумы, Харьков, Изюм, Краматорск, Славянск. Про Боровую я вообще уже… Купнску до побачення скоро наступит», – прогнозирует ВСУшник.

