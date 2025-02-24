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Делегация из Донецка в ходе визита в Крым рассказала школьникам об искусственном, навязанном народу, происхождении украинского неонацизма.

Об этом в интервью «РИА Новости» заявил один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР Алексей Муратов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы приезжали в Крым, общались со школьниками. Рассказывали им не только про преступления неофашистов на Украине, но и рассказывали, откуда появился неофашизм на Украине», – сказал Муратов.

В частности, крымским школьникам был продемонстрирован экземпляр нацистской книги «Летопись УПА», которая была напечатана в 1978 году в Канаде.