Крымским школьникам рассказали об истоках украинского нацизма

Сергей Вредников.  
24.02.2025 18:36
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Делегация из Донецка в ходе визита в Крым рассказала школьникам об искусственном, навязанном народу, происхождении украинского неонацизма.

Об этом в интервью «РИА Новости» заявил один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР Алексей Муратов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Делегация из Донецка в ходе визита в Крым рассказала школьникам об искусственном, навязанном народу,...

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«Мы приезжали в Крым, общались со школьниками. Рассказывали им не только про преступления неофашистов на Украине, но и рассказывали, откуда появился неофашизм на Украине», – сказал Муратов.

В частности, крымским школьникам был продемонстрирован экземпляр нацистской книги «Летопись УПА», которая была напечатана в 1978 году в Канаде.

«А Канада – это колония Британии. Вот, откуда корни этого неофашизма, этой идеологии. Этими методичками они, по сути, разваливали наше отечество – Советский Союз.

А дальше, после развала СССР, пошли другие методички – «Партизанские операции», Полевой устав армии США, 1986 год. Со штампами библиотеки «Азов», которые как раз по этим методичкам и готовились. А это «Операции глубинной разведки», 1995 год. Это я только две методички взял из нашего музея.

На этих медичках тренировались азовцы, неофашисты, которые сегодня воюют против нас. На Украине эта работа проводилась очень эффективно, особенно после госпереворота 2014 года», – добавил Муратов.

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