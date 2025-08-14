Козел из ВСУ: Людей нет, мы непрерывно отступаем

Украине нужна заморозка, ВСУ из-за нехватки личного состава вынуждены непрерывно пятиться назад.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел с позывным «Купол», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я вообще сторонник, что нужно эту войну заканчивать. Почему? Потому что все плохо у московитов, все плохо у нас, но у нас хуже, понимаете?

Почему фронт сейчас рушится, прорыв на Доброполье пошел? Потому что фронт не закрыт, на фронте очень много дыр.

Сегодня я общался с комбатами. Они говорят: «Нет людей. На километр-два – три-четыре солдата стоит».

И противник использует простую тактику – не нужно наступать батальонами, полками, дивизиями, армиями. Мелкими группами вклинивается только там, где можно вклиниться, и потом он находится у нас в тылу, и мы вынуждены наши позиции перемещать назад.

Ну и вот такой процесс непрерывный», – заявил Козел.